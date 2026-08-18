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        Haberler Dünya ABD'den İsrail saldırısına tepki

        ABD'den İsrail saldırısına tepki

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıdan "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        ABD'den İsrail saldırısına tepki

        Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Saldırıların bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından "derin endişe" duyduklarını vurgulayan Barrack, "(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsedi ne de vekil güçler bulundurdu. Tersine, İsrail'le gerilimi düşürmeyi tercih ettiğini defalarca ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

        Barrack, ülkesinin "geçmişte olduğu gibi" gelecekte de her iki ülke açısından askeri yöntemlere başvurmak yerine "diplomatik sürecin sürmesini teşvik etmek" amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

        Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmalarının ilgili tüm ülke ve taraflarla sürdürülen "kesintisiz diyaloglar" yöntemiyle oluşturulduğuna işaret eden Barrack, ABD'nin "itidal ve diyaloğun daha yapıcı" yol olduğuna inanmaya devam ettiği mesajını verdi.

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        Barrack, tüm tarafları, yeni askeri olaylar yerine "akılcı diyaloğa" öncelik vermeye teşvik ettiklerini vurguladı.

        Ne olmuştu?

        İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

        Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

        Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

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        #ABD
        #israil
        #Suriye
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