Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, İsrail ve Lübnan çerçeve anlaşma imzaladı

        ABD, İsrail ve Lübnan çerçeve anlaşma imzaladı

        Washington'da yapılan müzakereler sonucu ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü bir çerçeve anlaşma imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 20:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD, İsrail ve Lübnan çerçeve anlaşma imzaladı

        ABD Dışişleri Marco Rubio, üç ülke arasında bir çerçeve anlaşma imzalandığını bildirdi.

        Rubio, önlerinde yapılacak çok iş olduğunu dile getirdi.

        ABD tarafı, Lübnan'da yaşanan çatışmaların durdurulması için İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri:

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.BÖCEK AİLESİ DAVASINDA KARARAlmanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenen Böcek ailesinin ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. İlaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı ve oğluna 18 yıl, ilaçlamayı yap...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"