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        Haberler Dünya "ABD'nin kağıt üzerindeki taahhütleriyle yetinmeyeceğiz"

        "ABD'nin kağıt üzerindeki taahhütleriyle yetinmeyeceğiz"

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, ABD'nin yükümlülüklerine bağlı kalmadığına işaret ederek, "Artık ABD'nin kağıt üzerindeki taahhütleriyle yetinmeyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:07 Güncelleme:
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        "ABD'nin kağıt üzerindeki taahhütleriyle yetinmeyeceğiz"

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bakıri, ABD ile müzakere şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Tahran'ın, ABD tarafından atılacak somut adımları görmesi gerektiğini belirten Bakıri, ancak bu adımların atılması halinde müzakere zemini konusunda yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

        Bakıri, "Artık ABD'nin kağıt üzerindeki taahhütleriyle yetinmeyeceğiz." dedi.

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ise Bakıri, "Bu ziyaretin asıl amacı Devrim Lideri'nin mesajını Putin'e ulaştırmaktı." ifadelerini kullandı.

        İran, müzakerelerin yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için arabulucu ülkeler aracılığıyla ABD'ye 7 şart sunmuş ve bunların yerine getirilmesini talep etmişti.

        İran'ın talepleri arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, deniz ablukasının sona erdirilmesi ve savaş tazminatı ödenmesi bulunuyor.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #iran
        #ABD
        #Müzakere
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