ABD ordusundan "Hürmüz" açıklaması

ABD ordusundan, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi.

CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiğini duyurarak, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" açıklamasında bulundu.