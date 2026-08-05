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        Haberler Dünya ABD ordusundan "Hürmüz" açıklaması: "Boğaz açık, geçişler devam ediyor"

        ABD ordusundan "Hürmüz" açıklaması: "Boğaz açık, geçişler devam ediyor"

        ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiği belirtilerek, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" denildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 03:15 Güncelleme:
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        ABD ordusundan "Hürmüz" açıklaması

        ABD ordusundan, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi.

        CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiğini duyurarak, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

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