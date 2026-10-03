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        Haberler Dünya ABD ve Ukrayna yeni yatırımları onayladı

        ABD ve Ukrayna yeni yatırımları onayladı

        ABD Hazine Bakanlığı, ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nun Ukrayna'nın enerji ve kritik mineraller sektörlerine yönelik yeni yatırımları onayladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        ABD ve Ukrayna yeni yatırımları onayladı

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, yatırımların kritik tedarik zincirlerinin güvence altına alınmasına, Ukrayna'nın enerji dayanıklılığının güçlendirilmesine ve kritik maden sektörünün geliştirilmesine yardımcı olacağı aktarıldı.

        Bu kapsamda, Ukraynalı şirket BGV Group Management ile ortak bir yatırım platformu kurulacağı bildirilen açıklamada, platformun Ukrayna genelindeki erken aşamadaki madencilik projelerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmayı ve ülkenin kritik mineraller sektörünün geliştirilmesini desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

        Platformun ilk aşamada nadir toprak elementleri, uranyum, berilyum ve zirkonyum yataklarına odaklanacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın kritik mineral üretiminin önemli ölçüde artırılmasına, Ukraynalılar için istihdam ve ABD'li, Ukraynalı şirketler ile uluslararası yatırımcılar için yatırım fırsatları yaratılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

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        Açıklamada, ayrıca ABD ve müttefiklerinin pazarları açısından hayati önem taşıyan kritik minerallerin güvenli tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

        Bakanlığın açıklamasında, fonun çok noktaya yayılmış birleşik ısı ve elektrik üretimi platformuna yönelik öz sermaye yatırımının da savaş nedeniyle zarar gören elektrik ve ısı tedarikini yeniden sağlamak üzere tasarlanan bir dizi yerel ölçekli enerji merkezinin inşasını ve işletilmesini destekleyeceği bildirildi.

        Fonun Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK'in ülke genelinde 6 noktada kurduğu batarya enerji depolama sistemine de finansman sağladığı aktarılan açıklamada, faaliyette olan sistemin yaklaşık 600 bin hanenin 2 saat boyunca tüketebileceği miktara eşdeğer elektrik sağlama kapasitesine sahip olduğu ve ülkenin elektrik şebekesine daha fazla dayanıklılık ve istikrar kazandırdığı ifade edildi.

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        Söz konusu yatırımların onaylandığına ilişkin açıklama, iki ülkenin ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nun başlangıç sermayesini oluşturmasının ve fonun faaliyetlerini başlatmasının üzerinden bir yıl geçmesinin ardından geldi.

        Fon, bu yıl mart ayında gelişmekte olan teknoloji şirketi Sine Engineering'e ilk yatırımını yapmıştı.

        Haziran ayında ise ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu, fonun yatırımlarıyla bağlantılı olarak Ukrayna'da özel sektör yatırımlarını ve sermayenin harekete geçirilmesini teşvik edip destekleyecek siyasi risk sigortası çerçevesinin geliştirilmesi amacıyla Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.

        *Fotoğraf: EPA, temsilidir

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        #ABD
        #Ukrayna
        #yatırım
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