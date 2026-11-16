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        Haberler Dünya AfD'nin cumhurbaşkanı adayı Dünya Kupası şampiyonu Berthold

        AfD'nin cumhurbaşkanı adayı Dünya Kupası şampiyonu Berthold

        Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD cumhurbaşkanı adayı olarak Dünya Kupası şampiyonu Berthold'u gösterecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        AfD'nin cumhurbaşkanı adayı Dünya Kupası şampiyonu

        Almanya'nın aşırı sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD), Dünya Kupası şampiyonu 62 yaşındaki Thomas Berthold'u cumhurbaşkanı adayı göstermeyi planlıyor.

        Partinin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, parti üyesi olmayan 62 yaşındaki Berthold'un "tüm Almanların cumhurbaşkanı olmaya son derece uygun" olduğunu söyledi.

        Berthold, aşırı siyasi görüşleriyle daha önce de gündeme gelmiş bir isim. Eski futbolcu, Covid-19 salgını sırasında salgına karşı alınan kısıtlayıcı önlemleri ve aşı politikalarını eleştirmişti.

        Berthold kimdir?

        1964 doğumlu Berthold, futbol kariyerine Eintracht Frankfurt altyapısında başladı. 1987'de Verona'ya transfer olan futbolcu, 1989'da Roma'ya transfer oldu.

        1991'de Almanya'ya dönen futbolcu, kariyerini Bayern Münih ve Stuttgart formalarıyla sürdürdü.

        Roma ile 1991 yılında İtalya Kupası'nı kazanan eski futbolcu, bir yıl önce de Almanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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