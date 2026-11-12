Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir. Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çelik'ten İsrail yönetimine tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir." ifadesini kullandı.

        Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylediğini belirtti.

        Ömer Çelik, şunları kaydetti:

        "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 10 Kasım 2026

        Habertürk Ana Haber bülteninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen önemli gelişmeler masaya yatırılıyor. Araç kiralama sektöründeki ekonomik düşüşten, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere kadar pek çok kritik başlık detaylandırılıyor. Ayrıca Fransa'daki asgari ücret düzenlemeleri ve yeni...
        #Ömer Çelik
        #israil
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL