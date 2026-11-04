Amerikan demokrasisinin hayvanat bahçesi: Fil iktidarın, eşek sandığın peşinde!

Hikâyenin başlangıcı 1828 yılına, Amerikan siyasetinin en tartışmalı isimlerinden Andrew Jackson’ın başkanlık mücadelesine uzanıyor. Jackson’ın siyasi rakipleri, onun sert mizacını ve uzlaşmaz tutumunu küçümsemek amacıyla kendisini eşekle özdeşleştirmişti. Fakat Jackson, siyasette zaman zaman en etkili savunmanın rakibin kullandığı silahı sahiplenmek olduğunu fark etti. Kendisine yöneltilen aşağılamayı reddetmek yerine eşeği kararlılığın, dayanıklılığın ve halktan yana duruşun sembolüne dönüştürdü. Aslında bu tercih, Amerikan siyasal iletişim tarihinde oldukça önemli bir kırılmaydı. Çünkü Jackson, rakiplerinin oluşturduğu olumsuz algıyı kendi lehine çevirmeyi başarmıştı. Bugün siyasi liderlerin kendilerine yöneltilen suçlamaları birer kampanya sloganına dönüştürmesinin köklerini de bu yaklaşımda görmek mümkün. Amerikan siyasetinde bazen bir hakaret, doğru kullanıldığında seçim kazandırabilecek kadar güçlü bir siyasi kimliğe dönüşebiliyor.

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Bir karikatürist, iki parti ve koca bir siyasi tarih

Amerikan siyasi sembollerinin kalıcı hâle gelmesinde belirleyici isim ise Alman kökenli karikatürist Thomas Nast oldu. Nast’ın 15 Ocak 1870’te yayımlanan çiziminde eşek, ölmüş bir aslanı tekmeleyen saldırgan bir figür olarak resmedilmişti. Aslan, Abraham Lincoln döneminin Savaş Bakanı Edwin Stanton’ı temsil ederken eşek, Demokrat çizgideki basına yönelik bir eleştirinin aracıydı. Dört yıl sonra, 7 Kasım 1874’te yayımlanan bir başka karikatürde ise Cumhuriyetçi oyları temsil eden fil sahneye çıktı. Nast, üçüncü başkanlık dönemi tartışmalarının yarattığı siyasi korkuyu, paniğe kapılmış devasa bir fil üzerinden anlatıyordu. Buradaki tarihsel ayrıntı son derece önemli: Ne eşek Demokratların başlangıçta kendi tercih ettiği bir semboldü ne de fil Cumhuriyetçilerin güç gösterisi amacıyla tasarladığı resmî bir amblem. Her iki sembol de siyasi eleştirinin, alayın ve dönemin medya mücadelelerinin ürünüydü. Başka bir ifadeyle Amerikan siyasetinin iki büyük partisi, kendilerini tanımlayan en güçlü görsel kimliklerini bir siyasi danışmandan değil, bir karikatüristin kaleminden miras aldı.

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Filin gücü, eşeğin inadı ve Washington’un siyasi karakteri

Bu iki hayvanın özellikleri üzerinden Amerikan siyasetinin karakterini okumak da mümkün. Fil, büyüklüğü ve fiziksel gücüyle devlet otoritesini, kurumsal devamlılığı ve siyasi ağırlığı çağrıştırırken aynı zamanda hantallığın, korkuya kapıldığında kontrolsüz davranmanın da sembolü olabilir. Eşek ise dayanıklılığı ve kararlılığı temsil ettiği kadar inatçılığın, uzlaşmazlığın ve zaman zaman siyasi gerçekleri görmezden gelmenin de ifadesidir. Elbette bu özellikleri iki partinin değişmez siyasi karakterleri olarak görmek tarihsel açıdan doğru olmaz. Nitekim 19. yüzyılın Cumhuriyetçi Partisi ile bugünün Cumhuriyetçileri arasında, tıpkı Jackson döneminin Demokratları ile günümüz Demokratları arasında olduğu gibi, büyük ideolojik ve toplumsal farklılıklar bulunuyor. Amerikan İç Savaşı, köleliğin kaldırılması, sanayileşme, Büyük Buhran, sivil haklar mücadelesi ve muhafazakâr seçmen tabanının yeniden şekillenmesi iki partinin siyasi kimliklerini defalarca değiştirdi. Ancak semboller değişmedi. Amerikan siyasetinin belki de en çarpıcı tarafı burada ortaya çıkıyor: Partilerin fikirleri, seçmenleri ve politikaları değişirken onları temsil eden hayvanlar aynı kaldı.

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Demokrasi değişiyor, siyasi propaganda değişmiyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2026 ara seçimleri, bu tarihsel sembollerin günümüzde ne kadar farklı bir siyasi gerçekliği temsil ettiğini yeniden gösteriyor. Donald Trump’ın başkanlığının ikinci yarısına girilirken Kongre üzerindeki mücadele yalnızca Cumhuriyetçiler ile Demokratların sandalye hesabından ibaret değildi. Başkanlık yetkilerinin sınırları, yargı ile yürütme arasındaki gerilim, ekonomik çıkar gruplarının etkisi, dış politika tercihleri ve Amerikan toplumundaki kutuplaşma bu rekabetin temel unsurlarını oluşturuyor. Bir zamanlar gazete sayfalarındaki karikatürlerle şekillenen siyasi algı, bugün televizyon ekranları, dijital platformlar, algoritmalar, milyarder bağışçılar ve milyarlarca dolarlık kampanya bütçeleri üzerinden yönetiliyor. Değişen yalnızca propaganda araçları değil, siyasi mücadelenin ekonomik ölçeği de oldu. Ancak değişmeyen bir gerçek var: Amerikan siyasetinde seçmenin zihnini kazanmak, çoğu zaman siyasi rakibin argümanını çürütmek kadar önemli. Dün bunu Thomas Nast’ın çizgileri yapıyordu; bugün aynı mücadeleyi siyasi reklam şirketleri, veri analistleri ve dijital iletişim orduları yürütüyor. Dolayısıyla eşek ile filin hikâyesi, basit bir sembol tercihinden çok daha fazlasını, Amerikan demokrasisinin algı üretme kapasitesini anlatıyor.

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Sandık halkın, sahne fil ile eşeğin!

Amerikan demokrasisinin yaklaşık iki asırlık bu sembolik hikâyesinden çıkarılacak en önemli sonuç, siyasette görüntülerin bazen fikirlerden, sembollerin ise liderlerden daha uzun ömürlü olduğudur. Başkanlar geldi geçti, savaşlar yaşandı, ekonomik krizler patlak verdi, siyasi ittifaklar dağıldı ve Amerika’nın dünyadaki rolü defalarca yeniden tanımlandı. Fakat fil ile eşek Washington’un siyasi sahnesinden hiç ayrılmadı. Bugün dünyanın dört bir yanında demokrasi, özgürlük, insan hakları ve uluslararası düzen üzerine söz söyleyen Amerikan siyasi sisteminin kendi içindeki güç mücadelesini hâlâ iki hayvanın sembolleri üzerinden anlatması tarihsel bir ironi taşıyor. Ancak asıl mesele, bu hayvanların neyi temsil ettiğinden ziyade, onların arkasındaki siyasi ve ekonomik güçlerin Amerikan devletini hangi istikamete sürüklediğidir. Çünkü Washington’da seçimler yalnızca kimin kazanacağını değil, Amerikan gücünün nasıl kullanılacağını da belirliyor. Sonuçta eşek inadıyla, fil gücüyle siyasi sahnede yerini korurken Amerikan seçmeni her seçimde aynı temel soruyla karşı karşıya kalıyor: Demokrasiyi gerçekten halk mı yönetiyor, yoksa halk yalnızca fil ile eşeğin bitmeyen iktidar mücadelesinde hakemlik mi yapıyor?