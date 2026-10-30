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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 20:11 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği ABD’nin Georgia eyaletinde temaslarını sürdürüyor.

        Bakan Fidan, toplantı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.

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        #Bakan Fidan
        #türkiye
        #Endonezya
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