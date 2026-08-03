Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İngiliz mevkidaşı Miliband ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, mevkidaşı Miliband'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirilerek, bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.