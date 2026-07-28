Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sudanlı mevkidaşı Salim ile Ankara'da bir araya geldiklerini aktardı.

"Görüşmelerimizde, Sudan’la ilişkilerimizin siyasi, ekonomik ve ticari boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullanan Fidan, ülkedeki çatışmaların çözümüne yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini, Sudanlı kardeşlerinin insani ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmaları ve Sudan’ın yeniden inşası sürecinde kalkınma yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Fidan, mevkidaşıyla başta Afrika Boynuzu olmak üzere, bölgedeki gelişmelere ve küresel güvenlik meselelerine dair kapsamlı istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti:

"Tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Sudan’ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ilkeli tutumumuzu sürdürecek, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşit ortaklık anlayışıyla derinleştirmeye devam edeceğiz."