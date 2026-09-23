Bakan Fidan, Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:49 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptı.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Bakan Fidan'ın Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Türkevi'nde ev sahipliği yaptığı belirtildi.
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