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        Haberler Dünya Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde SPD'nin başbakan adayı Krach hakkında "rüşvet" soruşturması

        Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde SPD'nin başbakan adayı Krach hakkında "rüşvet" soruşturması

        Almanya'da Berlin eyaletinde 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Steffen Krach hakkında savcılık "rüşvet alma" iddiasıyla soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        SPD'nin Berlin adayına rüşvet soruşturması

        Tagesspiegel gazetesinin haberinde, Hannover Savcılığının rüşvet iddiasıyla Krach hakkında soruşturma başlattığı ve bu kapsamda polisin dün Krach'ın Berlin'deki dairesinde, Hannover'deki iş yerinde ve SPD Berlin Eyalet Teşkilatının binasında aramalar yaptığı belirtildi.

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        Krach'ın Hannover'de bölge başkanı olarak görev yaptığı dönemde, sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluştan, ihale sürecinde bu kuruluş lehine devreye girmesi karşılığında bağış aldığı öne sürüldü.

        Krach, kamu yayıncısı RBB'ye yaptığı açıklamada, "Bu asılsız iftiraları açık bir şekilde reddediyorum." dedi.

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        Konunun kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu ve birkaç yıl önce kapatmak zorunda kalınan bir hastanenin satılmasıyla ilgili olduğunu belirten Krach, bu hastanenin sağlık merkezine dönüştürülmesi için ihale süreci yürütüldüğünü söyledi.

        Sonuçta teklif verenlerden birinin ihaleyi kazandığını, diğerinin ise kazanamadığını ifade eden Krach, ihale sürecinde 9 bin 500 avroluk bağışın ihaleye katılanlardan biri tarafından yapıldığını ancak bu paranın geri gönderildiğini savundu.

        Krach, saklayacağı hiçbir şeyi olmadığını belirterek, polis ve savcılıkla işbirliği yapacağını ve bu konuda şeffaf olacağını kaydetti.

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        #Berlin
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        #almanya
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