Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın "iradesini diğer ülkelere dayatma hakkının olmadığını" belirtti

Lula da Silva, CNN'e verdiği mülakatta Trump'ın uluslararası ilişkiler yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Başkan Trump, ABD Başkanı olarak seçildi. Yönetme hakkına sahip ancak diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil." diyen Brezilya Devlet Başkanı, Trump'ın iradesini diğer ülkelere dayatma hakkı bulunmadığını belirtti.

Trump'ın uluslararası meselelere "taraflı" yaklaştığı değerlendirmesinde bulunan Lula da Silva, ancak küresel anlaşmazlıkların çözümü için çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Lula da Silva, "Onun bir yönetim şekli var, 'en güçlü benim, en zengin benim, her şeyi yapabilirim ve diğerleri itaat etmek zorunda'. Ben buna katılmıyorum." diye konuştu.

Brezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirten Lula da Silva, ülkesinin dışarıdan dayatmaları kabul etmeyeceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suçlamalara da değinen Lula da Silva, "Maduro bir hata yaptıysa yargılanmalı, mahkemeye çıkarılmalı. Bunun soruşturulması gerekiyor. Bir ülke öylece suçlamada bulunamaz." diye konuştu.

Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya yaklaşımının "Washington'ın Caracas'ta söz sahibi olduğu" izlenimi oluşturduğunu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tutumunun da bunu yansıttığını savundu.

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"Başka bir deyişle, ülkenin egemenliği sona ermiş durumda." ifadesini kullanan Lula da Silva, bu durumun Venezuela'nın yanı sıra demokrasi için de iyi olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, "artık herhangi bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal edebildiğini ancak bu şekilde yaşanılamayacağını" kaydetti.

Lula da Silva ayrıca, en büyük ekonomilere, teknolojik imkanlara, ordulara ve nükleer cephanelere sahip ülkelerin savaşları durdurmak ve barışı sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini, buna karşın bu ülkelerin çatışmaları körüklediğini savundu.

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Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump'a Brezilya'da 4 Ekim’de düzenlenmesi planlanan seçimlere müdahil olmamasını, ulusların birbirlerinin egemenliğine saygı duymaları gerektiğini söylemişti.