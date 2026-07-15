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        Haberler Dünya Ortadoğu CENTCOM: İran, 7 günde 7 ticari gemiye saldırdı

        CENTCOM: İran, 7 günde 7 ticari gemiye saldırdı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 04:12 Güncelleme:
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        "İran, 7 günde 7 ticari gemiye saldırdı"
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        CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından Komutan Brad Cooper'ın yazılı açıklaması paylaşıldı.

        Açıklamada, İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığı, bu saldırılar sonucunda yaklaşık bir düzine sivil mürettebatın öldüğü, kaybolduğu veya yaralandığı savunuldu.

        İran'ın Körfez ülkelerine doğru da düzinelerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtilen açıklamada, "ABD güçleri, masum insanların hayatını tehlikeye atmaya devam eden bu haksız saldırganlıktan dolayı İran'ı sorumlu tutuyor." ifadesine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.

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