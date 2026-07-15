CENTCOM: İran, 7 günde 7 ticari gemiye saldırdı

CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından Komutan Brad Cooper'ın yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığı, bu saldırılar sonucunda yaklaşık bir düzine sivil mürettebatın öldüğü, kaybolduğu veya yaralandığı savunuldu.

İran'ın Körfez ülkelerine doğru da düzinelerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtilen açıklamada, "ABD güçleri, masum insanların hayatını tehlikeye atmaya devam eden bu haksız saldırganlıktan dolayı İran'ı sorumlu tutuyor." ifadesine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.