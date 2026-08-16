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        Haberler Dünya CENTCOM Komutanı, Abraham Lincoln uçak gemisindeki koşulları savundu

        CENTCOM Komutanı, Abraham Lincoln uçak gemisindeki koşulları savundu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, gemideki genel durumun kamuoyuna yansıtıldığından daha iyi olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 23:39 Güncelleme:
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        CENTCOM Komutanı, uçak gemisindeki koşulları savundu

        CENTCOM Komutanı Cooper, Amerikan kamuoyunda son haftalarda tartışmalara neden olan Lincoln uçak gemisini ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

        Cooper, İran savaşı dolayısıyla uzun süredir Orta Doğu'da görevde olan gemideki personelin psikolojik durumunun ve gemideki bazı sağlık koşullarının iyi olmadığı yönündeki tartışmalara cevap verdi.

        ABD'li komutan, gemideki personelin psikolojik sağlığıyla ilgili olarak, "ABD Donanmasının aktif 11 uçak gemisi arasında Lincoln, şu anda ruh sağlığıyla ilgili vaka sayısının en düşük olduğu gemilerden biri durumundadır." ifadesini kullandı.

        Yaklaşık 250 gündür aralıksız görevde olan gemi personelinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve gemideki her şeyin "mükemmel olmadığını" bildiklerini kaydeden Cooper, bununla beraber personele her türlü desteğin sağlandığını kaydetti.

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        Brad Cooper, Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın dayanıklılığını ve takım çalışmasını "hayranlık verici" olarak nitelendirdi.

        Cooper'ın bu açıklamaları, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, denizcilerin refahı ve geminin durumu ile ilgili "derin endişe duyduklarını" dile getirmeleri ve Donanma Vekili Hung Cao'ya bir mektup göndermelerinin ardından geldi.

        Aile üyeleri de mürettebatın sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı haberlerde denizcilerin aşırı koşullar nedeniyle gemiden atlamaya teşebbüs ettikleri öne sürülmüştü.

        ABD ordusu, USS Abraham Lincoln’ü USS George Washington uçak gemisiyle değiştirmeye hazırlandığını açıklamıştı.

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