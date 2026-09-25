Çin lideri Jinping, önceki ABD Başkanı Biden'ın yerine konan 'imza makinesi' portresine kahkaha attı

ABD ve Çin arasında tarihi bir zirve gerçekleşti. Başkan Trump'ın, "Çin'le ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi" açıklamasıyla özetlediği görüşmeler, ABD başkenti Washington'da yapıldı.

Trump, Çin lideri Xi Jinping'e Beyaz Saray'ı gösterirken iki lider arasında ilginç bir an yaşandı.

Bir önceki Başkan Biden'ı her fırsatta sert sözlerle eleştiren Trump, Xi Jinping'e ABD Başkanları'nın portreleri bölümünde Biden'ın yerine astığı imza makinesi portresini gösterdi. Diplomatik duruşuyla bilinen Çin lideri portreyi görünce kahkaha attı.

"İlişkiler hiç bu kadar iyi olmamıştı"

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde "iyileştiğini" vurgulayan Trump, "İki ülkenin liderleri olarak, Devlet Başkanı Şi ve ben, farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz; ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." dedi.

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Trump, Washington ile Pekin arasında uzun süredir devam eden farklılıklara rağmen, bu sözlerini iki ülke arasındaki dostluğun bir yansıması olarak değerlendirdi.