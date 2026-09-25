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        Haberler Dünya CNN: ABD istihbaratı, Çin'in sağladığı verilerin İran'ın saldırı kapasitesini artırdığını belirtti

        CNN: ABD istihbaratı, Çin'in sağladığı verilerin İran'ın saldırı kapasitesini artırdığını belirtti

        Çinli grupların sağladığı uydu görüntüleri ve istihbarat desteğinin, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme ve Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine hassas saldırılar düzenleme kapasitesini artırdığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        "Çin veri sağlıyor, İran ABD'yi vuruyor"

        CNN'in ABD istihbarat değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve diğer coğrafi veriler, İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili oldu.

        Kaynaklar, söz konusu verilerin, İran'ın temmuzda Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine olanak sağladığını savundu.

        Çin'den sağlanan jeouzamsal verilerin, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdiğini belirten kaynaklar, bu sayede İran'a ait füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hedefleri vurma ihtimalinin arttığını ileri sürdü.

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        Kaynaklar, bu verilerin uçuş sırasında yönlendirilemeyen ve görece basit teknolojiye sahip ısı güdümlü İHA'ların dahi gemilerin konumuna göre uygun zamanda hamle yapmasına imkan sağladığına işaret etti.

        İran'ın saldırılarındaki isabet oranının artmasında Çin'den sağlanan desteğin yanı sıra Rusya'nın yardımlarının da etkili olduğunu belirten kaynaklar, İran güçlerinin çatışmalarda edindiği tecrübenin de bu artışta rol oynadığını değerlendirdi.

        Kaynaklar, Çin'in sağladığı desteğin kapsamını kesin olarak belirlemenin zor olduğunu, söz konusu faaliyetlerin Pekin yönetiminin doğrudan talimatıyla mı gerçekleştirildiği yoksa yönetimin bunlara göz mü yumduğu konusunda netlik bulunmadığını ifade etti.

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        Söz konusu kaynaklardan biri, "Hedefleme becerilerinin gelişmesinin bir nedeni var ve bu aldıkları yardımdan kaynaklanıyor. Savaş alanında deneyim kazanmak yardımcı oluyor ancak birinin yardım eli uzatması da çok yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD istihbaratına aşina bir kaynak ise son raporların, Çin'in küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açan boğazdaki aksaklıkların sona ermesini tercih edeceğini gösterdiğini aktardı.

        Çin ve İran'ın Washington büyükelçilikleri, yorum talebine ise yanıt vermedi.

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        #iran
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