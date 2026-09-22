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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul hitabının ardından salondakiler tarafından ayakta alkışlandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul hitabının ardından salondakiler tarafından ayakta alkışlandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        BM'de alkış yağmuru

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği hitabın ardından salonda bulunan katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

        BM kürsüsünden Genel Kurul’a seslenen Erdoğan, konuşmasında başta Gazze’deki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinirken, Filistin Devleti’ni tanımayan ülkelere kararlarını yeniden değerlendirme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tanınmasının ve siyasi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

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        Bölgesel çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumun barış ve istikrar için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

        Konuşmasının sonunda Erdoğan, BM Genel Kurulu salonunda bulunan katılımcılar tarafından bir süre ayakta alkışlandı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #BM 81. Genel Kurul
        #haberler
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