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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaja Kallas'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaja Kallas'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaja Kallas'la görüştü

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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