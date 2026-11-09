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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tchiani'nin telefon görüşmesinde, Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.

        Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin tesisi ile güçlendirilmesi için elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, babasının vefatı nedeniyle Tchiani'ye ve dost Nijer halkına taziyelerini de sundu.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #nijer
        #görüşme
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