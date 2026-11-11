Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Paşinyan'ı kabul etti.

Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAN ZHENG'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Antalya'da düzenlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Erdoğan'ın Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

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Buna göre, kabulde, Türkiye ile Çin'in ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Çin'in işbirliğine ivme kazandırmanın önemli olduğunu, yatırımlar, enerji, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirebileceklerini, bunun için gerekli adımları atma kararlılığını ifade etti.

Erdoğan, Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlu hale getirilebileceğini, Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan işbirliği potansiyelinin ülkeler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.