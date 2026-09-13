Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'ye ziyaret: SDG'nin fesih süreci ele alınacak

Dışişleri bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ziyaret, Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin 6 Ağustos ve 8 Eylül'de Ankara’da yaptığı görüşmelerin ardından planlandı.

Fidan’ın yapacağı görüşmelerde, Suriye’de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye’nin verdiği çabalar ve ikili ilişkiler ele alınacak. Ticaret, enerji, ulaşım dahil birçok alanda devam eden iş birliğinin kurumsal çerçevesi gözden geçirilecek.

SDG’nin kendini feshetmesi, Suriye’nin güneyindeki durum ile İsrail’in Suriye’nin güvenliğini tehdit eden saldırıları da görüşülecek diğer başlıklar arasında yer alacak.