Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dizel ihracat yasağını değerlendiriyor

        Dizel ihracat yasağını değerlendiriyor

        ABD Başkanı Donald Trump, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dizel ihracat yasağını değerlendiriyor

        Trump, Beyaz Saray'da Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine yönelik yatırımlarına ilişkin yaptığı duyurunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Dizel ihracatının yasaklanmasına karar verip vermediği sorulan Trump, bu konuyu düşündüğünü, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve İçişleri Bakanı Doug Burgum ile konuyu sık sık görüştüğünü söyledi.

        Trump, Wright ve Burgum'un böyle bir yasağın dizel fiyatlarına yardımcı olacağını ancak diğer bazı ürünlerin fiyatlarını artırabileceğini düşündüklerini aktardı.

        ABD Başkanı Trump, "Bence iyi bir noktadayız çünkü petrol fiyatları düşmeye başlayacak. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük miktarda petrol çıkıyor." dedi.

        REKLAM

        Dizel ihracatının yasaklanmasının benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini belirten Trump, dizel fiyatlarındaki sorunun Orta Doğu'dan ziyade Rusya'da yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını aktardı.

        Trump, "Çünkü oradaki dizel rafinerileri oldukça endişe verici bir hızla devre dışı bırakılıyor. Bu yaşanmasaydı bir dizel sorunumuz olmazdı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar dizel açısından gerçekten en büyük sorun oldu." diye konuştu.

        ABD Enerji Bakanı Wright da haftalardır, aylardır her gün bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

        Geçen hafta dizel fiyatlarının düştüğünü belirten Wright, "Gelecek günlerde ve haftalarda fiyatların anlamlı ölçüde düştüğünü göreceğinizi düşünüyorum ve bununla ilgili bazı duyurularımız olacak." dedi.

        REKLAM

        Wright, Rusya'dan gelen dizelin kaybedilmesi nedeniyle dizel arzında sıkışıklık yaşandığını belirterek, Orta Doğu ve Çin'den gelen dizelde de bazı kayıplar yaşandığını aktardı.

        Amerikan rafinerilerinin rekor seviyelerde üretim yaptığına işaret eden Wright, Avrupa'dan piyasaya yeni dizel arzının geleceğine ilişkin duyurular yapılacağını, bunun da dizel fiyatlarını anlamlı ölçüde aşağı çekeceğini ifade etti.

        Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Motorinin ortalama galon fiyatı, 30 Eylül itibarıyla 6,41 dolar olarak kaydedildi.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #DİZEL
        #yasak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        Kayıp gencin evinde yangın
        Kayıp gencin evinde yangın
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı