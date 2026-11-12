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        Haberler Dünya Ortadoğu Eisenkot'tan Netanyahu'ya 'askeri eylemlere kalkışmama' uyarısı

        Eisenkot'tan Netanyahu'ya 'askeri eylemlere kalkışmama' uyarısı

        İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken İsrail'de hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'ya acil olmayan askeri saldırılara kalkışmama uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 02:19 Güncelleme:
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        Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı

        Eisenkot, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in gergin bir güvenlik ortamında bulunduğunu belirterek Netanyahu'ya üstlenmesi gereken sorumluluğu hatırlatan bir mektup yazdığını kaydetti.

        Mektubunda, "Yeni bir hükümetin yemin törenine kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlara karşı itidal ve ihtiyat gösterin." ifadesini kullanan Eisenkot, Netanyahu'ya, "Doğrudan, acil ve ertelenemez bir tehdit olmadan güvenlik güçlerini harekete geçirmek, İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına olan güveni üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açabilir." uyarısında bulundu.

        Eisenkot, Netanyahu'dan İsrail güvenlik kurumlarının liderlerini "kendisinden beklenen" ve "doğru olan" arasında ikilemde bırakmamasını istedi.

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        "SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ"

        AA'nın haberine göre, bu uyarının ardından Eisenkot ile Netanyahu arasında, "güvenlik konularında sorumlu davranma" tartışması yaşandı.

        Geçici Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Eisenkot'un uyarısına tepki gösterilerek Netanyahu hükümetinin aldığı kararların "güvenlik nedenleriyle ve güvenlik kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde alındığı" iddia edildi.

        Açıklamada, "Eisenkot'un mektubu, hassas güvenlik konularını kamuoyunda tartışmaya açmak için yapılan sorumsuz bir davranıştır." suçlamasında bulunuldu.

        EİSENKOT YANIT VERDİ

        Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya Yashar Partisi lideri Eisenkot, tekrar yanıt verdi.

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        Eisenkot, resmi kanallardan güvenlik brifingi alma talebinin reddedildiğini ve Netanyahu'nun İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi​​​​​​​'nin toplantısını ertelemeye çalıştığını kaydetti.

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