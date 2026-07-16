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        Haberler Dünya Elon Musk’tan Fransa'da aşırı sağa destek: “Le Pen, Fransa’nın son umudu!”

        Elon Musk’tan Fransa'da aşırı sağa destek: “Le Pen, Fransa’nın son umudu!”

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Almanya'da aşırı sağcı AfD'yer verdiği açık desteğin ve İspanya'nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez'le yaşadığı gerilimin ardından Fransa'da da aşırı sağcı Le Pen'e destek açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Elon Musk'tan Fransa'da aşırı sağa destek

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, gelecek yıl yapılacak kritik Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde Fransız aşırı sağcı adayına destek verdi.

        Musk, sahibi olduğu dijital platformdan yaptığı paylaşımda aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in olumlu anket sonuçlarına atıfta bulunarak, "O, Fransa'nın son umudu!" ifadesini kullandı.

        Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmetine geçirme suçlamasından mahkeme kararıyla beraat eden Le Pen, geçen hafta dördüncü kez cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen başlattı.

        Aşırı sağ siyasete ilk desteği değil

        Aynı zamanda Tesla ve SpaceX'in de sahibi olan Musk, sosyal medya üzerinden Avrupa siyasetine düzenli olarak müdahil olmuş, aşırı sağcı gruplara ve adaylara destek vermiştir.

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        Mayıs ayında, Rupert Lowe'un "Restore Britain" partisinin Britanya'yı kurtarabilecektek parti olduğunu iddia etti ve birkaç kez İngiliz aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın paylaşımlarını yaptı.

        2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinin ardından, onunla konuşmaktan onur duyduğunu söylemiş ve Macron'un 2023'te Fransa'da emeklilik yaşını yükseltme yönündeki kararını desteklediğini belirtmişti.

        Destek söyleminin arkasındaki yasal gerilim

        Ancak Musk'un Fransa ile ilişkisinin yasal bir yönü de var. Fransa, yapay zeka ile üretilen cinsel içeriklerin ve antisemitizmin çoğalması üzerine X'in ‘Grok AI’ sohbet botu hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

        X'in Paris'teki ofisleri şubat ayında basılmış ve Musk, nisan ayında Fransız savcılar tarafından ifade vermeye çağrılmıştı. Musk ise mahkemeye katılmamıştı.

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