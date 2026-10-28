Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Etiyopya, 12 adet Su-35'i teslim aldı

        Etiyopya, 12 adet Su-35'i teslim aldı

        Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Rusya'dan 12 Su-35 savaş uçağını teslim aldıklarını, ayrıca 4 S-400 hava savunma sistemi bataryası alacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Etiyopya, 12 adet Su-35'i teslim aldı

        Abiy Ahmed, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yeni bir aşamaya ulaştığını, Rusya ile daha önce varılan anlaşma uyarınca ilk 12 Su-35 savaş uçağının bugün teslim edildiğini aktardı.

        S-400 bataryalarının da Etiyopya’ya teslim edileceğini ifade eden ancak bunun için tarih belirtmeyen Abiy Ahmed, savaş uçaklarının anlaşmada öngörülenden bir yıl önce teslim edilmesi dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

        Açıklama, Abiy Ahmed’in Rusya-Afrika Zirvesi için Moskova’ya geldiği gün yapıldı.

        REKLAM

        Abiy Ahmed ile Putin, eylüldeki görüşmelerinde savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi ele almıştı.

        Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray çatışmaları eylülde yeniden şiddetlenirken Eritre ile gerilim de arttı.

        Rusya, iki ülkenin istemesi halinde zirve sırasında Etiyopya ve Eritre arasında görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

        *Haberde, Belarus Savunma Bakanlığının arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurgu kazalarla 25 milyonluk vurgun

        ADANA merkezli 7 ilde, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin 'kiralık sürücü' kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları araçları kaportacıya götürdükleri,...
        #rusya
        #Etiyopya
        #Su-35
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        Su içerken bile zorlanan hasta 5,5 yıl sonra yeniden katı gıda yemeye başladı
        Su içerken bile zorlanan hasta 5,5 yıl sonra yeniden katı gıda yemeye başladı
        Duygulandıran buluşma
        Duygulandıran buluşma
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        "Arabamızı iade etsin"
        "Arabamızı iade etsin"
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti