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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü

        Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü

        Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 02:32 Güncelleme:
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        Filistinli kaleci, İsrail askerleri tarafından öldürüldü

        Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.

        Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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