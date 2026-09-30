Firari emniyetçileri "tehditle" yönlendirmeye çalıştı

Alsancak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden yıllar sonra bile ABD'den gelerek Avrupa ülkelerine sığınma başvurusunda bulunmuş örgüt üyelerini zorla toplamaya ve emri doğrultusunda örgütsel faaliyetlere devam etmeye zorladığı ifşa edildi.

Uluslararası casusluk eylemi kapsamına giren Büyükelçi Karlov cinayetinin planlayıcısı Alsancak’ın FETÖ'cü eski emniyetçileri "tehditle mahrem yapıda tutma" girişimleri, örgütün firari emniyet mensubu olan KHK'lı eski Emniyet Müdürü Ahmet Karaoğlu tarafından anlatıldı.

Firari FETÖ üyesi, örgütün darbe girişiminde aldığı aktif rolü delillendirdiği çevrim içi yayında, 15 Temmuz sonrası örgütün mahrem yapısının faaliyetlerine devam etme isteği, Alsancak'ın emri altındaki emniyet mensuplarına "darbecilere direnmemeleri" yönündeki talimatları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hain darbe girişiminden yıllar sonra bile Alsancak'ı aynı görevde tuttuğu konusunda itiraflarda bulundu.

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Avrupa’daki FETÖ üyesi mahrem emniyet imamlarının, Uluslararası Polis Birliğinin (IPA) Türkiye şubesi gibi hareket ederek, KHK ile uzaklaştırılan veya darbe girişimi sonrası Avrupa ülkelerinde sığınmacı olan FETÖ’cü eski polisleri toparlamaya çalıştığını söyleyen Karaoğlu, IPA’nın normalde her ülkede sadece resmi bir kuruluş aracılığıyla temsilcilik açabileceğini belirtti.

Avrupa'da mahrem yapıyı tekrar canlandırmaya çalıştı

Firari eski emniyet mensubu, yaşadıklarını anlatırken Temel Alsancak’ın "2019’da bile hala mahrem görevinin devam ettiğini ve Gülen’in de bundan haberdar olduğunu" dile getirdi.

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FETÖ'cü eski emniyet mensubu, Temel Alsancak’ın zaman zaman ABD'den Avrupa’ya giderek eski emniyetçileri ziyaret ettiğini, Almanya’ya bir gelişinde oradaki bir mahrem yapı üyesinin işbirliğine devam etmek istememesi üzerine elini masaya vurarak, "Seni bitiririm, sana hayat hakkı tanımam." dediğini anlattı.

Çevrim içi yayında Alsancak ve ekibinin, Avrupa’da sığınma başvurusunda bulunan ve örgütten kopmak isteyen eski FETÖ’cü emniyet mensuplarını, "para kazanmalarına izin vermemek ve sığınma almalarını engellemekle tehdit ettiği" ileri sürüldü.

Karaoğlu, yayında, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine dahil olduğu, o dönem Türkiye'de bulunan ve emniyet mensupları arasındaki FETÖ'cülerin mahrem imamlığını yapan Alsancak'ın, mahkeme kayıtlarına da geçen "Darbecilere direnmeyin" şeklindeki talimatının gerçek olduğunu, kendisine de WhatsApp benzeri bir platformdan aynı emrin geldiğini itiraf etti.

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Firari Karaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon kurduk, mahrem imamın yolsuzluk ve hukuksuzluklarıyla ilgili herkes ifade verdi ve ortaya bir lağım patladı. Komisyona müdahale edildi, anlatılamayacak kadar iğrenç konuların olduğu, yapılmaması gereken her şeyin yapıldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz’dan sonra akıl mantık almayacak kadar uzak kalmamamız gereken ne varsa hepsinin yapıldığı ortaya çıktı."

Lüks yaşamıyla dikkatleri çekti

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem imamı ve firari sanığı olarak kırmızı bültenle aranan Temel Alsancak, ABD'nin Texas eyaletinde havuzlu lüks bir villada yaşıyor.

Uzun yıllardır ABD'de bulunduğu tespit edilen Alsancak'ın, burada da FETÖ adına mahrem çalışmalara devam ettiği bilinirken bu bilgi kendisine tepkili olan örgüt üyesi itirafçılar tarafından da dile getiriliyor.

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Alsancak'ın Texas'ta daha önce kendi adına açıp kapattığı 3-4 şirket ve işletmesi bulunurken, bunların kendi adamlarına çalışma ve oturum izni almak amacıyla paravan olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Sosyal medyada, lüks yaşamı örgüt tabanında sıkça eleştirilen Alsancak'a son zamanlarda köpeğinin kulübesine klima taktırmasıyla yeniden örgüt üyelerinin eleştirilerinin hedefinde olduğu görülüyor.

*Fotoğraf: DHA, temsilidir