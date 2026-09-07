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        Haberler Dünya Endonezya'da yanardağ patlaması: Uçuşlar iptal edildi

        Endonezya'da yanardağ patlaması: Uçuşlar iptal edildi

        Endonezya'da yanardağ patlaması nedeniyle başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 1500'den fazla uçuş iptal edildi.

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        Endonezya ulusal basınındaki haberlere göre, Anak Krakatau'daki yanardağda dün yaşanan patlamanın etkileri sürüyor.

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        Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükseldi.

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        Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 1558 uçuş iptal edilirken, 8 havalimanında 170 binden fazla yolcu mahsur kaldı.

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        Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, volkanik külün Batı Java'ya doğru yayıldığının tespit edilmesi sonrası bazı havalimanlarının geçici kapatılması kararını verdiklerini bildirdi.

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        #Endonezya
        #yanardağ patlaması
        #haberler
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