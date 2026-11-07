Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, mayına çarpma sonrası tankerde yangın çıktığı ve tankerin seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.