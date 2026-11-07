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        Haberler Dünya Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı

        Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı

        İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hürmüz'de petrol tankeri mayına çarptı

        İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.

        Açıklamada, mayına çarpma sonrası tankerde yangın çıktığı ve tankerin seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.

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        #Hürmüz Boğazı
        #mayın
        #son dakika
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