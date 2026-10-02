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        Haberler Dünya Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu

        Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu

        İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 22:44 Güncelleme:
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        Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu

        UKMTO yazılı açıklamayla, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaparken kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna dair bir gemi kaptanından gelen ihbar aldığını bildirdi.

        Vurulan tankerde küçük bir yangın çıktığı belirtilirken mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ve geminin seyrine devam ettiği ifade edildi.

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlayan İran, boğazdan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #Hürmüz Boğazı
        #Tanker
        #Saldırı
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