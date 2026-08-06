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        Haberler Dünya Husilerin saldırısında çok sayıda kişi öldü

        Husilerin saldırısında çok sayıda kişi öldü

        Yemen'de İran destekli Husilerin, hükümete yakınlığıyla bilinen "Yemen Acil Durum Güçleri"ne yönelik düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        Husilerin saldırısında çok sayıda kişi öldü

        Yemen Acil Durum Güçlerinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husilerin aralarında Acil Durum Güçleri'ne ait kampların da bulunduğu çok sayıda askeri kamp ve silahlı kuvvetlere bağlı birlikleri hedef aldığı belirtildi.

        Açıklamada, saldırılarda can kayıpları ve maddi hasar meydana geldiği ifade edilirken, ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

        Husi saldırısının, Savunma Bakanlığının talimatları doğrultusunda silahlı kuvvetlerin bölgelerin güvenliğini sağlamaya, uluslararası karayollarını korumaya, kaçakçılık ve yol kesme çeteleriyle mücadele etmeye ve aranan kişileri yakalamaya yönelik son dönemde yürüttüğü güvenlik ve askeri operasyonların ardından gerçekleştiği kaydedildi.

        Bazı basın kuruluşlarında Yemen’de Husilerin Marib ve Hadramut illerindeki askeri kamplara düzenlediği saldırılarda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi ancak henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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        HUSİLERDEN AÇIKLAMA

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ve Hadramevt vilayetlerinde Yemen hükümetine bağlı güçlerin askeri üslerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın destekleriyle hükümet güçlerinin, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırı hazırlıkları kapsamında büyük askeri yığınak yaptığı iddiasına yer verildi.

        Ülkenin Marib vilayetindeki er-Ruvayk ve es-Sinye bölgeleri ile Hadramevt vilayetindeki el-Abr bölgesinde yer alan "askeri yığınakların yapıldığı kapları" çok sayıda balistik füze ve İHA'yla hedef aldıkları aktarılan açıklamada, "saldırılar sonucu yüzlerce askerin hayatını kaybettiği" öne sürüldü.

        Hadramevt vilayetine bağlı el-Vedia bölgesinde Suudi Arabistan'a ait askeri yığınak ve silah depolarının imha edildiği iddia edilen açıklamada, söz konusu bölgelerdeki askeri araçların çoğunun kullanılamaz hale geldiği ileri sürüldü.

        Husiler kontrollerindeki bölgelerde askeri saldırılara karşılık hazırlıklı olduklarını savundu.

        Yemen'de hükümete yakın askeri güçler, Husilerin aralarında Acil Durum Güçleri'ne ait kampların da bulunduğu çok sayıda askeri kamp ve silahlı kuvvetlere bağlı birlikleri hedef aldığını açıklamıştı.

        Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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