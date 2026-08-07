Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Irak'taki İslami Direniş Örgütü misillemeyi erteledi

        Irak'taki İslami Direniş Örgütü misillemeyi erteledi

        Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak'ı hedef alan ABD ve Suudi saldırılarına karşı misillemeyi ertelediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Irak'taki İslami Direniş Örgütü misillemeyi erteledi

        Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Irak’taki İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri’nin, Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin Irak'a yönelik saldırılarına karşılık vermemeleri çağrısına uyarak bugünkü misilleme saldırıları erteleme kararı alındığı belirtildi.

        Siyasi aktörlere ülkenin egemenliğini ve hayatını kaybedenlerin haklarını koruma çağrısı yapılan açıklamada, söz konusu saldırılarda ölenler ile yaralananların “direnişin gücü” olduğu savunularak "ülke egemenliğinin" açıklamalarla değil, "direniş yoluyla" yeniden tesis edileceği öne sürüldü.

        Irak’ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında, Irak'taki silahlı gruplara, Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin Irak'a yönelik saldırısına karşılık vermemeleri çağrısı yapmıştı.

        REKLAM

        Suudi Arabistan ve Irak gerilimi

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz'da ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA’nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

        Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Temmuz'da, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

        Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Musul, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.

        Açıklamada, saldırılarda en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 30 mensubunun yaralandığı ifade edilmişti.

        Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin çeşitli noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılar kınanarak, Irak topraklarının "hesaplaşma" alanı olarak kullanılmasına karşı uyarıda bulunulmuştu.

        Suudi Arabistan'dan Irak'a önemli ziyaret
        Suudi Arabistan'dan Irak'a önemli ziyaret

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu taş 70 milyon yıllık!
        Bu taş 70 milyon yıllık!
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Emekli işçiye rapor parası var mı?
        Emekli işçiye rapor parası var mı?