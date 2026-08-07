Irak'taki İslami Direniş Örgütü misillemeyi erteledi

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Irak’taki İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri’nin, Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin Irak'a yönelik saldırılarına karşılık vermemeleri çağrısına uyarak bugünkü misilleme saldırıları erteleme kararı alındığı belirtildi.

Siyasi aktörlere ülkenin egemenliğini ve hayatını kaybedenlerin haklarını koruma çağrısı yapılan açıklamada, söz konusu saldırılarda ölenler ile yaralananların “direnişin gücü” olduğu savunularak "ülke egemenliğinin" açıklamalarla değil, "direniş yoluyla" yeniden tesis edileceği öne sürüldü.

Irak’ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında, Irak'taki silahlı gruplara, Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin Irak'a yönelik saldırısına karşılık vermemeleri çağrısı yapmıştı.

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Suudi Arabistan ve Irak gerilimi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz'da ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA’nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Temmuz'da, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Musul, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırılarda en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 30 mensubunun yaralandığı ifade edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin çeşitli noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılar kınanarak, Irak topraklarının "hesaplaşma" alanı olarak kullanılmasına karşı uyarıda bulunulmuştu.

*Fotoğraf: AA, temsilidir