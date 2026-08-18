Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İran'a karşı en etkili araç ekonomik baskı"

        "İran'a karşı en etkili araç ekonomik baskı"

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile savaşın "yeni bir safhaya" girdiğini ve an itibarıyla "ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu" dile getirdi. ﻿

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 00:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İran'a karşı en etkili araç ekonomik baskı"

        Vance, konuk olduğu bir podcast programında, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hürmüz Boğazı'nın İran'ın "kozu" olduğunu, ancak "ticari gemilere saldırılara rağmen" buradan yüksek miktarda petrol geçişini sağladıklarını savunan Vance, ABD'deki akaryakıt fiyatlarını büyük ölçüde düşürdüklerini iddia etti.

        Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlamayı ve İran'ı "ticari gemilere saldırıları için cezalandırmayı" başardıkları takdirde bunun İran'a "ekonomik baskı" olarak geri döneceğini ifade etti.

        Böylece İran tarafının ABD ile "ne tür bir anlaşma yapmak istediği​​​​​​​" konusunda da hesaplarının değişeceğini öne süren Vance, "Elimizdeki en etkili aracın, onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir safhaya geçtik." dedi.

        REKLAM

        Vance, ekonomik baskıyı İran'a karşı "nihai hedeflerine ulaşmanın en iyi yolu" şeklinde nitelendirerek, bunu sürdüreceklerine işaret etti.

        Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Vance, "Yapmaya çalıştığımız şey, sahada yeni bir gerçeklik yaratarak (nükleer) tesislerinin sadece yok edildiğini değil, bunları asla tekrar inşa etmeye çalışmayacaklarını güvenle söyleyebilmektir." diye konuştu.

        Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: AP

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #iran
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kartal tura kanat çırptı!
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!
        "Fars Körfezi" ve "Arap Körfezi" paylaşımları
        "Fars Körfezi" ve "Arap Körfezi" paylaşımları
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj
        Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı