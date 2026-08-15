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        Haberler Dünya İran, ABD ile yeniden müzakerelere başlamak konusunda karar vermediklerini açıkladı

        İran, ABD ile yeniden müzakerelere başlamak konusunda karar vermediklerini açıkladı

        İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin yeniden başlaması için ABD'nin bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Bakan Arakçi, ABD ile müzakerelere başlamadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        İran: ABD bazı gereklilikleri gerçekleştirmeli

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile görüşmelere yeniden başlama kararı almadığını ve Katar ile Pakistan üzerinden yapılan mesajların müzakere anlamına gelmediğini söyledi.

        Arakçi, İran haber kuruluşu Shahrara News'e verdiği demeçte, Umman ile yapılan ayrı görüşmelerin Hürmüz Boğazı üzerinden bir deniz yolu belirlemeye odaklandığını, ABD'nin ise bu yoldan gemi trafiğinin yeniden başlaması için bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

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