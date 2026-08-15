İran, ABD ile yeniden müzakerelere başlamak konusunda karar vermediklerini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile görüşmelere yeniden başlama kararı almadığını ve Katar ile Pakistan üzerinden yapılan mesajların müzakere anlamına gelmediğini söyledi.

Arakçi, İran haber kuruluşu Shahrara News'e verdiği demeçte, Umman ile yapılan ayrı görüşmelerin Hürmüz Boğazı üzerinden bir deniz yolu belirlemeye odaklandığını, ABD'nin ise bu yoldan gemi trafiğinin yeniden başlaması için bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.