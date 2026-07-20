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        Haberler Dünya İran: ABD'yle işbirliği yapan ülkelerin gemileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacak

        İran: ABD'yle işbirliği yapan ülkelerin gemileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacak

        İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        İran: ABD'yle işbirliği yapan Hürmüz'de sorun yaşar

        Fars Haber Ajansına göre Ekreminiya, İran'a karşı saldırılara destek veren bazı Körfez ülkelerini eleştirdi.

        Bazı Körfez ülkelerinin yıllardır ürün ve petrol ticaretiyle Hürmüz Boğazı'ndan ekonomik fayda sağladığını ancak bugün ABD ile İran'a yönelik saldırılarda işbirliği yaptığını öne süren Ekreminiya, bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

        İranlı Sözcü, "ABD'nin saldırgan ve yasa dışı eylemlerine destek veren ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacaktır. İran halkına karşı kullanılacak askeri teçhizatın bu boğazdan geçirilmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

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