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        Haberler Dünya Ortadoğu İran basını: Keşm Adası yakınlarında 'düşman' savaş uçağı engellendi

        İran basını: Keşm Adası yakınlarında 'düşman' savaş uçağı engellendi

        İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında bir savaş uçağının Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 06:57 Güncelleme:
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        "İran, Keşm Adası yakınlarında 'düşman' savaş uçağını engelledi"

        İran'ın Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Keşm Adası yakınlarında "düşmana" ait bir savaş uçağı tespit edildi.

        Haberde, söz konusu uçağın Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından tespit edildiği ve uçağa engelleme yapıldığı belirtilirken, söz konusu uçağın daha sonra bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ifade edildi.

        Konuya ilişkin resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

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