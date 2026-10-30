İran basını: Keşm Adası yakınlarında 'düşman' savaş uçağı engellendi

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 27 Ekim 2026

2027 maaş beklentileri ve güncel siyasi gündemdeki kritik gelişmeler Habertürk ekranlarında masaya yatırılıyor. Videoda, önümüzdeki dönem için öngörülen ekonomik düzenlemeler ve 2027 maaş beklentileri detaylandırılıyor. Gazze politikası ekseninde yaşanan son gelişmeler ve yaklaşan seçimler öncesi si... Daha Fazla Göster 2027 maaş beklentileri ve güncel siyasi gündemdeki kritik gelişmeler Habertürk ekranlarında masaya yatırılıyor. Videoda, önümüzdeki dönem için öngörülen ekonomik düzenlemeler ve 2027 maaş beklentileri detaylandırılıyor. Gazze politikası ekseninde yaşanan son gelişmeler ve yaklaşan seçimler öncesi siyasi arenadaki hareketlilik, uzman görüşleriyle analiz ediliyor. Ayrıca, İsrail seçimleri sürecindeki oy kullanma dinamikleri ve Denizolgun'un doktoru ile ilgili yaşanan hukuki süreçteki son durum izleyiciye aktarılıyor. Siyaset kulislerinde konuşulan iddialar ve diplomatik temasların yansımaları, güncel haber başlıkları üzerinden değerlendiriliyor. Program, hem iç politika hem de dış politikadaki değişimlerin vatandaşın gündemine nasıl yansıdığını anlamak isteyenler için kapsamlı bir özet sunuyor. Daha Az Göster