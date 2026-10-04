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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ekonomik baskı arttı"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ekonomik baskı arttı"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukası ve yükselen döviz kuruna atıfta bulunarak, "Ekonomik baskı arttı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        "Ekonomik baskı arttı"

        Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin mesaj yayımladı.

        ABD ve İsrail'in, İran'ın hayati damarlarını keserek halk üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını belirten Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

        "Ekonomik baskı arttı. Ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetin çabalarıyla düşmanın ekonomik savaşla belirlediği hedeflerine ulaşmasına izin vermedik."

        Pezeşkiyan ayrıca, hükümet olarak olağanüstü durumları yönetmek için yeni bir oluşuma gittiklerini belirtti.

        İran'da bugün doların serbest piyasadaki satış kuru 269 bin tümene çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

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        #iran
        #ABD
        #haberler
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