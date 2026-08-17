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        Haberler Dünya İran'dan Barzani'nin ofisine düzenlenen saldırıya dair açıklama

        İran'dan Barzani'nin ofisine düzenlenen saldırıya dair açıklama

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını "çok şüpheli" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 23:45 Güncelleme:
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        İran'dan Barzani'nin ofisine düzenlenen saldırıya dair açıklama

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, Barzani'nin ofisinin İHA ile hedef alındığına ilişkin haberler üzerine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

        Saldırının "çok şüpheli bir gelişme" olduğunu ifade eden Bekayi, olayın dikkat ve hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

        Bekayi, İran'ın Irak ve IKBY ile ortak ilgi alanlarındaki tüm konularda dostane ilişkileri koruma ve güçlendirme kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerine zarar vermek isteyen "İran ve Irak düşmanlarının kötü planlarının" boşa çıkarılması için tüm tarafların çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

        İranlı Sözcü, daha önce Iraklı yetkililerin, özellikle Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın, ülkede bazı yabancı unsurlara bağlı ve "sahte bayrak" operasyonlarının planlanması ve uygulanmasında rol oynayan hücrelerin tespit edildiğine ilişkin uyarılarını hatırlatarak, tüm tarafların konuya ilişkin daha fazla dikkat ve teyakkuz göstermesinin gerekli olduğunu vurguladı.

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        IRAK'TAN AÇIKLAMA

        Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Barzani'nin ofisi ile İstihbarat Ajansı Direktörünün konutunu hedef alan saldırıların ardından İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, "Önceki saldırılar İran tarafından bölgedeki muhalif grupların varlığı gerekçe gösterilerek savunuluyordu." diyen Hüseyin'in son saldırıyla kritik noktaların hedef alındığını vurguladığı belirtildi.

        Hüseyin'in, "Bu durum gerilimi tırmandıracak ve bölgedeki istikrarı tehdit edecek tehlikeli bir gerilim teşkil ediyor." ifadelerini kullandığı açıklandı.

        Saldırıyı kınayan Hüseyin'in, Tahran yönetiminin saldırıya, arkasındaki taraflara ve nedenlerine ilişkin tutumunu açıklayan resmi bir beyanatta bulunmasını talep ettiği vurgulandı.

        Erakçi'nin ise görüşmede, "ülkesinin gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adımı reddettiği" aktarılarak, İran'ın olaya ilişkin tutumunu netleştiren resmi bir açıklama yayımlayacağı sözünü verdiği kaydedildi.

        Barzani'nin özel ofisine düzenlenen saldırı

        IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

        Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

        IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bunun bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, saldırıyı kınamıştı.

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