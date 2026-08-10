İran'dan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama: Endişe duymuyoruz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan herhangi bir endişe duymadıklarını dile getirdi
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:22 Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı.
Bekayi, imzalanan yeni güvenlik anlaşmasından herhangi bir endişe duymadıklarını söyledi.
Bekayi söz konusu anlaşmanın, bölge ülkelerinin güvenlik konusundaki yaklaşımlarında bir değişime işaret ettiğini ve dış güçler yerine kendi imkanlarına daha fazla dayanma eğilimini yansıttığını ifade etti.
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