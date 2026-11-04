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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldü

        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldü

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası üzerinde uçan ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        İran Devrim Muhafızları: ABD İHA'sı düşürdük

        Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'nın Keşm Adası semalarında ülkenin entegre hava savunma ağına bağlı gelişmiş bir hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi.

        Sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğü duyurulmuştu.

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        #ABD
        #hürmüz
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