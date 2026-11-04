İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası üzerinde uçan ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
Giriş: 04 Kasım 2026 - 17:33 Güncelleme:
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'nın Keşm Adası semalarında ülkenin entegre hava savunma ağına bağlı gelişmiş bir hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi.
Sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğü duyurulmuştu.
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