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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM kürsüsünde İran halkının haklılığını savunacaklarını söyledi

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM kürsüsünde İran halkının haklılığını savunacaklarını söyledi

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        "BM'de İran halkının haklılığını savunacağız"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." dedi.

        Arakçi, New York'ta İranlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        New York ziyaretinin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ortamında gerçekleştiğini dile getiren Arakçi, BM Genel Kurulu kapsamında hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hem de kendisinin çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

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        Arakçi, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." ifadelerini kullandı.

        Arakçi, BM'nin uluslararası barışın sağlanması konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

        Bazı ülkelerin kendileri açısından her şeyi meşru gördüğünü ve uluslararası hukuku dikkate almadığını söyleyen Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin de bu durumun yanı sıra Filistin, Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kaldığını ifade etti.

        BM'ye yeniden güven duyulmasının önemine işaret eden Arakçi, güvenin nasıl kaybedildiğinin ve yeniden nasıl tesis edilebileceğinin konuşulması gerektiğini dile getirdi.

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