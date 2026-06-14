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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez" | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez"

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez" dedi. Arakçi, İran'ın yaptırımlara bağlı olarak uluslararası camiada zayıf bir ülke olarak algılandığını ancak savaşla birlikte bu algının değiştiğini ve ülkesinin gücünü gösterdiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        "İran gücünü gösterdi" vurgusu

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna atıf yaparak, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez." dedi.

        İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi, başkent Tahran’da toplumun önde gelen isimleri ve din adamları ile bir araya geldi.

        Söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada Arakçi, İran'ın bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez." ifadesini kullandı.

        İran'ın savaşta başarı elde etmekle kalmayıp stratejik kazanımlar sağladığını belirten Arakçi, bölge ülkelerinin son savaşla birlikte, bölgedeki kalıcı güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın karşılıklı işbirliği ile mümkün olabileceğini anladığını belirtti.

        Arakçi, İran’ın yaptırımlara bağlı olarak uluslararası camiada zayıf bir ülke olarak algılandığını ancak savaşla birlikte bu algının değiştiğini ve ülkesinin gücünü gösterdiğini ifade etti.

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