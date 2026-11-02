İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi'den "Top ABD'nin sahasında" açıklaması

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tahran'ın 7 şarttan oluşan 7 günlük planının İran'ın son girişimi olduğunu belirten Bekayi, hem arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletilen hem de İran heyetinin New York temaslarında gündeme getirdiği şartların açık, net ve mantıklı olduğunu ifade etti.

Bekayi, "Deniz ablukası kalkmadan, İran'ın talepleri karşılanmadan ve bu talepler uygulanma aşamasına geçirilmeden Hürmüz Boğazı açılamaz, boğaz güvenli hale getirilemez ve nihai bir anlaşma süreci başlatılamaz. Bölgeye güvenliğin geri dönmesi için taleplerin uygulanması gereklidir. Ancak bunlardan sonra süreç hakkında konuşabiliriz. Top ABD'nin sahasında. ABD karar almalı." ifadelerini kullandı.

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İran'ın sunduğu 7 aşamalı planın ülkesinin iyi niyetini ortaya koyduğunu söyleyen Bekayi, taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini ve müzakere sürecinin başlayabileceğini dile getirdi.

ABD İLE MESAJ ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR

Bekayi ayrıca, halihazırda ABD ile mesaj alışverişinin sürdüğünü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin görüşmeleri kolaylaştırmak için Katar'da bulunduğunu belirtti.

İran müzakere heyetine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekayi, heyetin yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın müzakere heyetine başkanlık etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

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ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin ise Bekayi, "ABD'nin tehditleri bizim yeteneklerimizi artırma azmimizi daha kararlı hale getiriyor." dedi.