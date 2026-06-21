Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran heyeti ABD müzakereleri için İsviçre’de | Dış Haberler

        İran heyeti ABD müzakereleri için İsviçre’de

        İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin ülkeye vardığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 06:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran heyeti ABD müzakereleri için İsviçre'de

        ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınacağı görüşme için geri sayım sürerken, İran heyeti müzakerelerin yapılacağı İsviçre’ye vardı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İran heyetinin İsviçre’ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi. İran heyetinin görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına gittiği aktarıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran’ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye geldiğini bildirdi.

        Heyete Galibaf’ın liderlik etmesi bekleniyor

        İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimlerin de yer alması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın

        YKS'ye sayılı saatler kala ailelere seslenen Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, son anda yapılan uyarıların ve "Bir kez daha gözden geçir" gibi cümlelerin gençlerin kaygısını artırabileceğini söyledi. Başakgil, sınav çıkışında ağlayan ya da sessiz kalan öğrencilerin hemen başarısızlıkla etiketl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        120 kamerayla hırsız avı
        120 kamerayla hırsız avı
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili