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        Haberler Dünya İran: Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletinde 2 ABD İHA'sını düşürdük

        İran: Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletinde 2 ABD İHA'sını düşürdük

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüzgan eyaletinde ABD'ye ait iki İHA düşürdüklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        İran: 2 ABD İHA'sını düşürdük
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        İran, Hürmüzgan eyaletinde ABD’ye ait iki Lucas marka kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’na yakın bölgedeki Bender Hamir kenti semalarında 2 kamikaze İHA düşürüldü.

        Açıklamada, kamikaze İHA’ların ABD yapımı Lucas marka oldukları ve hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

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