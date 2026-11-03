İran: Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletinde 2 ABD İHA'sını düşürdük
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüzgan eyaletinde ABD'ye ait iki İHA düşürdüklerini duyurdu
Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:09 Güncelleme:
İran, Hürmüzgan eyaletinde ABD’ye ait iki Lucas marka kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’na yakın bölgedeki Bender Hamir kenti semalarında 2 kamikaze İHA düşürüldü.
Açıklamada, kamikaze İHA’ların ABD yapımı Lucas marka oldukları ve hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.
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