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        Haberler Dünya İran ile süren savaşta 18 ABD askeri öldü

        İran ile süren savaşta 18 ABD askeri öldü

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 00:11 Güncelleme:
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        İran ile süren savaşta 18 ABD askeri öldü

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara dair veriler paylaştı.

        Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü sayılarını karşılaştıran Trump, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü." ifadesini kullandı.

        Ölen ABD askeri sayısı 17'ye yükselmişti

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

        Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

        CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

        Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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