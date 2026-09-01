İran: İzin vermeyeceğiz

İran Meclis Başkanı Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü konuşmasında Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolü silahlı kuvvetlerimizin elindedir." diyen Kalibaf, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan bazı gemileri geçirmeye çalıştığını savundu.

Kalibaf, "ABD, hırsızlar ve kaçakçılar gibi birkaç gemiyi boğazdan geçirmeye çalışıyor ancak silahlı kuvvetlerimizin müdahalesiyle karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.

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ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının Hürmüz Boğazı’nda İran'ın "gücünü kullanmasından" kaynaklandığını savunan Kalibaf, bu saldırılara "ağır karşılık" verdiklerini ileri sürdü.

Kalibaf, "Eğer boğazın kontrolü ABD’nin elindeyse, neden her gün bunu tekrarlamak ve adalarımıza saldırmak zorunda kalıyor?" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN GÜNEY KORİDORUNU KULLANMAYA İZİN YOK"

ABD’nin gemilere Hürmüz Boğazı’ndan geçebilecekleri yönünde güvence verdiğini ancak bu gemilerin saldırıya uğradığını ileri süren Kalibaf, "ABD, mutabakatın aksine boğazın güney güzergahını kullanmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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Savaştan önce Hürmüz Boğazı’ndan günde en az 120 geminin geçtiğini ifade eden Kalibaf, "Bir veya iki geminin bile boğazdan geçmesi, savaş öncesi dönemle kesinlikle kıyaslanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yönetiminin uluslararası hukukla çelişmediğini öne süren Kalibaf, son 15 ayda askeri alanda 10 yıllık ilerleme kaydettiklerini iddia etti.

Ateşkesin ardından farklı ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırıların "stratejik anlam" taşıdığını belirten Kalibaf, İran’ın füze kapasitesinin düşman tarafından engellenemeyeceği mesajını verdiklerini belirtti.

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ABD'NİN DENİZ ABLUKASI: ASKERİ SAVAŞ

Deniz ablukasının "askeri savaş" anlamına geldiğini yineleyen Kalibaf, düşmanın "hibrit savaş" kapsamında İran içinde protestoları terör ve kısa süreli askeri saldırılarla eş zamanlı olarak başlatmayı hedeflediğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının ülke lideri Mücteba Hamaney'in talimatı doğrultusunda mutabakatın şartlarının yerine getirilmesi olduğunu dile getiren Kalibaf, şunları kaydetti:

"Toplumsal bütünlük, birbirimize tavsiye etmemiz gereken en önemli toplumsal iyiliktir. Her kesimden tüm siyasetçilerden anlaşmazlıkları bir kenara bırakmalarını istiyorum. Gücümüzü ortaya koyarak mantığımızı düşmana kabul ettireceğiz ve hiçbir zaman askeri ya da siyasi olarak teslim olmayacağız."

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.