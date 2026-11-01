İran: Saldırı durumunda ağır darbeler indireceğiz

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından ABD ile yaşanan askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafından daha önce açıklanan 7 şartın yerine getirilmesi halinde diplomasi yolunun açık olduğunu vurgulayan Rızai, "Buna karşılık, ülkemize yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda, Yüce Lider’in silahlı kuvvetlerimize verdiği son talimat doğrultusunda, düşmana yeni silahlarla ağır darbeler indireceğiz" uyarısı yaptı.

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'nin aralarında bulunduğu üst düzey İranlı komutanlarla bir araya gelmişti. Hamaney burada yaptığı açıklamada, "Düşmanlar bir kez daha askeri veya terörist saldırılar düzenlerse bunların sona erdirilmesi için zamanı ve şartları belirleyecek olan İran Silahlı Kuvvetleri ve İran milletidir" demişti. Hamaney üst düzey komutanlara, "herhangi bir potansiyel düşman tehdidine karşı coğrafi sınırlama olmaksızın acil ve etkili bir yanıt verme" talimatı vermişti. Hamaney ayrıca ordunun hedef menzilinin, ABD-İsrail'in tüm varlıklarının İran Silahlı Kuvvetleri’nin menziline girecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtmişti.

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